2021/08/13 | 20:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، طباعة البطاقات البايومترية الخاصة بالمواليد الجدد، فيما أكدت أن مليونين و500 ألف بطاقة جديدة جاهزة لتسليمها إلى الناخبين.وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تكشف عن اكثر من مليوني بطاقة بايومترية جديدة للناخبين المركز الخبري الوطني.

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