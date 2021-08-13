الكهرباء: تصاعد عمليات التخريب ينذر بنفاد الحديد المستخدم في إعادة الأبراج

2021/08/13 | 20:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حذرت وزارة الكهرباء، الجمعة، من نفاد الحديد المستخدم في إعاد تأهيل أبراج الطاقة الكهربائية، وذلك بعد تصاعد عمليات التخريب.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح للقناة الرسمية، تابعه "ناس" (13 آب 2021) إن "عمليات استهداف أبراج الطاقة بلغت مستوى خطير، وتنذر بتطور كبير، قد يصل إلى نفاد الحديد المستخدم في إعادة تأهيل تلك الأبراج".

ولفت إلى أن "هذا الملف يحظى باهتمام حكومي كبير، من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مؤكداً أن "هذا التصعيد يستدعي التدخل من الجميع مثل القوات الأمنية، والجهد الاستخباري، وقطاع الإعلام وغير ذلك".

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