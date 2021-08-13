الطاقة النيابية تقرر استضافة 3 وزراء على خلفية استهداف ابراج الكهرباء

2021/08/13 | 20:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الطاقة في مجلس النواب، الجمعة، استضافة وزراء، الكهرباء والدفاع والداخلية، على خلفية الاستهدافات الشرسة التي تعرضت لها أبراج الطاقة الكهربائية في العراق.

عضو اللجنة، زهرة البجاري قالت لـ NRT عربية، اليوم (13 آب 2021)، إن "تعرض أبراج الطاقة الى الاستهدافات يعد عملا إرهابيا، إضافة الى ان هذا العمل يوضح لنا بوجود خروقات امنية وعدم استقرار امني، ويدعو لتدخل شرطة الطاقة، فهناك شرطة متخصصة بهذا الموضوع لحماية الأبراج والمؤسسات الحكومية، وهي لم تأخذ دورها بصورة صحيحة والقيام بالدور المكلفة به".

وأضافت، أنه "لذلك قامت لجنة الطاقة النيابية باستضافت وزير الكهرباء ووزير الداخلية ووزير الدفاع والجهات المسؤولة عن هذه الخروقات الأمنية الموجودة في البلد، لتوضيح إجراءاتها، ومن المفترض ان تقوم اللجنة بتلك الاستضافة باعتبار من اختصاصها متابعة شرطة المنشآت الحكومية ومنها أبراج الطاقة الكهربائية".

من جانبه، لفت عضو لجنة الطاقة النيابية، صادق السليطي، الجمعة، الى أن موضوع تحسين واقع الكهرباء ليس مناط بالابراج، مشيرا الى أن استهداف الأبراج حالة جديدة طرأت على وضع الكهرباء.

وقال السليطي في تصريح لـ NRT عربية، اليوم (13 آب 2021)، "الكهرباء هي حالة متدنية منذ عام 2003، ولحد الان لم تستطع أي حكومة معالجة هذه الازمة لكونها اجندة أميركية تحول دونه ودون تحسين واقع الكهرباء،.

وبِشأن توفير وضع آمن لابراج الطاقة، قال السليطي، "تستطيع وزارتي الدفاع والداخلية وحرس الحدود والحشد الشعبي وباقي صنوف القوات حماية الأبراج، لكن المشكلة بواقع تجهيز الطاقة الكهربائية وسوء توزيعها".

وأضاف، "تجد ان لو كان هناك تجهيز كافي للكهرباء ومحطات توليدية تكفي كان من الممكن يكون هناك حل للازمة".

داعيا بالقول: "هناك مقترح طرحناه على وزارة الكهرباء ان تكون مستقلة بطاقتها ولا تعتمد على مناطق أخرى باعتبار ان لدينا الكثير من الموارد الطبيعية من الممكن الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهربائية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتدوير النفايات وغيرها من الطاقات المتجددة".

وتابع، "لكن ليس هنالك حكومة جادة فضلا عن وجود اجندة أميركية تحول دون ان تكون الكهرباء في العراق مستقلة عن دول الجوار، انما هناك مشاكل مستمرة في ملف الطاقة ليضطر العراق للرجوع الى الولايات المتحدة الأميركية تارة والى استيراد المحروقات التي تقوم بتشغيل محطات توليد الكهرباء والمحطات التي تعمل على وقود الغاز".

وختم بالقول: "الولايات المتحدة غير جادة في معالجة ملف الطاقة وعند تعامل العراق مع الصين او شركة سيمنز الألمانية للكهرباء كانت هنالك الكثير من العراقيل أودت باستقالة رئيس الوزراء السابق".

H.J.H

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