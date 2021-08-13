2021/08/13 | 20:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت مديرية منفذ القائم الحدودي، اليوم الجمعة، من إعادة إرسالية إلى الجانب السوري محملة أدوات منزلية من مادة (الفافون).وذكرت هيئة المنافذ الحدودية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تمت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تعيد ارسالية غير مستوفية الشروط الى الجانب السوري المركز الخبري الوطني.

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