رئيس الوزراء البريطاني يدعو لاجتماع أزمة على خلفية التطورات في أفغانستان

2021/08/13 | 20:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الى اجتماع أزمة حكومي على خلفية تقدم حركة طالبان في أفغانستان.

من جهته انتقد وزير الدفاع البريطاني بن والاس في تصريح صحافي القرار الاميركي بالانسحاب العسكري من أفغانستان، وقال انه قرار غير سليم اتخذ في توقيت غير ملائم لان القاعدة ستعود على الأرجح.

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