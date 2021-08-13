2021/08/13 | 20:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقتربت حركة طالبان من مشارف ولاية كابول مواصلة تقدمها في أفغانستان، بعدما استولت على مدينة بولي علم عاصمة ولاية لوغار الواقعة على بعد خمسين كيلومترا فقط جنوب كابول

هذا واستولت حركة طالبان على قندهار ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، ما يترك العاصمة فقط وبعض الجيوب حولها تحت سيطرة قوات الحكومة الأفغانية،

وأعلن الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ إثر اجتماع مع سفراء دول الحلف في بروكسل بعد قرار واشنطن ولندن إجلاء رعاياهما من كابول، أن الحلف سيدعم الحكومة الافغانية قدر الامكان وسيقوم بتكييف وجوده الدبلوماسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة طالبان على مشارف ولاية كابول بعد سيطرتها على قندهار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة طالبان على مشارف ولاية كابول بعد سيطرتها على قندهار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).