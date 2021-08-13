حريق ضخم وسط إسرائيل

2021/08/13 | 20:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن حريقا ضخما اندلع قرب مدينة كفار يونا وسط البلاد اليوم الجمعة.

وذكرت صحيفة “جيروزاليوم بوست” أن 4 فرق إطفاء تعمل في المنطقة، وأن الحريق تسبب في تصاعد دخان كثيف.

وأوضحت أن الحريق لم يتسبب في أي خطر على الأفراد أو الممتلكات.

وكانت الصحيفة العبرية أفادت يوم الخميس باندلاع حريق في كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية.

وأدى تفاقم الجفاف وارتفاع الحرارة إلى إشعال حرائق الغابات هذا الصيف في عدة مناطق من العالم.

وتعاني العديد من دول المتوسط من حرارة شديدة، وانتشرت حرائق الغابات بسرعة في الأسابيع الأخيرة، وطالت تركيا واليونان وإيطاليا والجزائر.

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