لقطات جوية تُظهر حجم الدمار الهائل جراء الفيضانات المميتة في تركيا

2021/08/13 | 20:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي أكثر من 20 شخصًا مصرعهم في تركيا جراء الفيضانات المدمرة وتم إجلاء ما يقرب من 2000 شخص من ثلاث مقاطعات ساحلية، وفقًا لمديرية الكوارث الطبيعية والطوارئ في البلاد.

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