على كوكب صاخب.. كيف تكافح هذه المنظمة للحفاظ على آخر الأماكن الهادئة؟

2021/08/13 | 20:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات الصمت الطبيعي نادرًا بشكل متزايد، علمًا أنه أصبح بالإمكان سماع الضجيج من صنع الإنسان حتى في الزوايا النائية..وبذلك، تسعى Quiet Parks International إلى تحديد الأماكن الهادئة الأخيرة على كوكب الأرض والحفاظ عليها.

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