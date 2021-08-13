القبض على 4 إرهابيين في كركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار

2021/08/13 | 20:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، القبض على 4 إرهابيين في أربع محافظات.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أنه “بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تواصل تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتها النوعية ضد بقايا عصابات داعـش والتي تُنفذ بشكل يومي من قبل رجالنا الأبطال”.وأضاف، أن “أبطالنا باشروا […]

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