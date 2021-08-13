نينوى تحدد موعداً لتسلم مبالغ التعويضات للمتضررين

2021/08/13 | 20:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم الجمعة، إنجاز 9300 معاملة لمستحقي التعويضات من المتضررين في المحافظة، فيما حدد الأسبوع المقبل موعداً لتسلم مبالغ التعويضات البالغة 58 مليار دينار.وقال الجبوري، للوكالة […]

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