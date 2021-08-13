لبنان: دياب يرفض دعوة عون لحكومته ببحث رفع دعم الوقود.. ومحتجون يحاولون اقتحام بيت رياض سلامة

2021/08/13 | 21:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس اللبناني ميشال عون مجلس الوزراء إلى انعقاد استثنائي بعد قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن الوقود الذي أثار غضبًا واسعًا في البلاد، بينما رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الدعوة.

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