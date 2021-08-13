كشف إسرائيلي لـ

2021/08/13 | 21:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يثير الوضع في درعا، جنوبي سوريا، اهتمام الدوائر الأمنية في إسرائيل، ليس بسبب قربها من الحدود وحسب، وإنما لاستمرار إيران في مساعيها لبناء قواعد أمامية فيها أيضا، وفق ما تشير معلومات استخباراتية.

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