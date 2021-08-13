لاعب المنتخب الوطني مصطفى ناظم يجدد تعاقده مع الديوانية

2021/08/13 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

جدد لاعب المنتخب الوطني العراقي، مصطفى ناظم، اليوم الجمعة، تعاقده مع نادي الديوانية لموسم آخر.

وذكر المكتب الإعلامي لنادي الديوانية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تم التوصل مع لاعب المنتخب الوطني مصطفى ناظم إلى اتفاق يقضي بتجديد عقده مع الديوانية لموسم آخر".

وأضاف أن "مصطفى ناظم مثل الديوانية الموسم السابق، وهو قادما من النجف، وحسم بذلك موضوع الشائعات التي تكلمت عن قرب انضمامه للزوراء أو النجف".

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