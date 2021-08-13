2021/08/13 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ نينوى يحدد موعد تسلم مبالغ تعويضات المتضررين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ نينوى يحدد موعد تسلم مبالغ تعويضات المتضررين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ نينوى يحدد موعد تسلم مبالغ تعويضات المتضررين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).