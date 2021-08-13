يحيى رسول يعلن القبض على 4 إرهابيين

2021/08/13 | 21:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، القبض على 4 إرهابيين في كركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار.وقال رسول في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تواصل تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتها النوعية ضد بقايا عصابات داعـش والتي تُنفذ …

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