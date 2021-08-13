أمانة بغداد تعلن إعادة الطاقة الكهربائية لمشروع ماء الكرخ

2021/08/13 | 21:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، إعادة الطاقة الكهربائية لمشروع ماء الكرخ، بعد استهداف خطوط الطاقة المغذية للمشروع مساء يوم أمس من قبل الجماعات التخريبية الإرهابية.وقالت الأمانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها “تستنكر العمل الارهابي الجبان الذي استهدف البرج المغذي لخطوط الطاقة الكهربائية المغذية لمشروع ماء الكرخ، داعية المواطنين …

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