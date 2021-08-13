المفوضية: أكثر من مليوني بطاقة بايومترية جديدة جاهزة لتسليمها إلى الناخبين

2021/08/13 | 21:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، طباعة البطاقات البايومترية الخاصة بالمواليد الجدد، فيما أكدت أن مليونين و500 ألف بطاقة جديدة جاهزة لتسليمها إلى الناخبين.وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، للوكالة الرسمية، إن “مفوضية الانتخابات قامت بطباعة البطاقات البايومترية الخاصة بالناخبين الذين حدثوا بياناتهم للفترة من (2 كانون الثاني الى 15 …

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