2021/08/13 | 21:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت خلية الاعلام الامني ان جهاز مكافحة الارهاب القى القبض على اربعة ارهابيين في محافظات مختلفة .وذكر بيان لخلية الاعلام الامني ان , تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب تواصل عملياتها النوعية ضد بقايا عصابات داعـش والتي تُنفذ بشكل يومي من قبل رجالنا الأبطال " .واضاف البيان :"باشر أبطالنا بواجبهم الأول في مُحافظتي كركوك ونينوى والتي أُلقي القبض فيها على عُنصرين إرهابيين ينتميان لعصابات داعـش التكفيرية ".وتابع :"القى فُرسان الجهاز واجبهم الثاني في مُحافظتي صلاح الدين والأنبار القبض على عُنصرين من بقايا عصابات داعـش الإرهابية ".واكد البيان ان , جهاز مُكافحة الإرهاب مُستمر بتنفيذ الواجبات التكتيكية والاستخبارية والتي تُضعف خلايا عصابات داعـش الإرهابية في المُدن الآمنة ,ونوعدكم بالمزيد من العمليات قريبًا ".وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول قد اعلن ان جهاز مكافحة الارهاب القى القبض على اربعة ارهابيين في محافظات مختلفة"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الاعلام الامني:جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على اربعة ارهابيين في محافظات مختلفة/موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الاعلام الامني:جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على اربعة ارهابيين في محافظات مختلفة/موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).