يحيى رسول : جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على اربعة ارهابيين في محافظات مختلفة

2021/08/13 | 21:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ان جهاز مكافحة الارهاب القى القبض على اربعة ارهابيين في محافظات مختلفة ./انتهى2

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