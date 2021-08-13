2021/08/13 | 21:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعتلت الأصوات المطالبة بالإغلاق العام في اليابان التي تتجنب حتى الآن مثل هذه الإجراءات القاسية، خلافا لمعظم بلدان العالم التي أقدمت على العزل العام لكبح جائحة كورونا.وجاءت الدعوات في الوقت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعوات للإغلاق العام على خلفية تفاقم جائحة كورونا في اليابان المركز الخبري الوطني.

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