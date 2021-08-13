2021/08/13 | 21:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحلبوسي في ضيافة شيخ قبيلة البوفراج في الأنبار الشيخ أحمد تركي الفراجي، بحضور عدد من شيوخ العشائر في الرمادي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي في ضيافة شيخ قبيلة البوفراج في الأنبار الشيخ أحمد تركي الفراجي، بحضور عدد من شيوخ العشائر في الرمادي.) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي في ضيافة شيخ قبيلة البوفراج في الأنبار الشيخ أحمد تركي الفراجي، بحضور عدد من شيوخ العشائر في الرمادي.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).