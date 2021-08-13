القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في ذي قار

2021/08/13 | 21:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بقضاية متنوعة.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “شرطة قضاء الشطرة تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب قضائيا استنادا للمادة ” 229″ من قانون العقوبات العراقي، فيما تمكنت قوة مشتركة من …

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