2021/08/13 | 21:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البنتاغون يرسل قوات إضافية إلى أفغانستان » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 21:15

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يرسل قوات إضافية إلى أفغانستان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يرسل قوات إضافية إلى أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).