إعادة الكهربائية لمشروع ماء الكرخ..ورئيس حكومة العراق يوجه بحماية أبراج الطاقة

2021/08/13 | 21:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، إعادة الطاقة الكهربائية لمشروع ماء الكرخ، بعد استهداف خطوط الطاقة المغذية للمشروع مساء يوم أمس من قبل الجماعات التخريبية الإرهابية.وقالت الأمانة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنها تستنكر العمل …

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