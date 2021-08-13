2021/08/13 | 21:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الجمعة، عن حصيلة ممارساتها الامنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "مفارز قيادة شرطة محافظة واسط تواصل جهودها للحد من الجريمة والقبض على الجناة من خلال تنفيذ أوامر القبض الصادرة من المحاكم، وتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية، حيث تمكنت من إلقاء القبض على ١٣ متهما وفق مواد قانونية مختلفة، وعددا من المخالفين للقانون.

واضافت انه "تم احالة المتهمين الى جهات الطلب لينالوا جزائهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة واسط تحصي نتائج ممارستها الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة واسط تحصي نتائج ممارستها الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).