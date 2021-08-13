ذي قار تقرر زيادة رواتب عمال المجاري 100 الف دينار

2021/08/13 | 21:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، اليوم الجمعة، زيادة رواتب فئة من العمال بمقدار 100 ألف دينار.

وقالت وكالة الانباء العراقية (واع) إن "الخفاجي وجه بزيادة رواتب العمال في مديرية المجاري بمقدار 100 ألف دينار عراقي شهريا".

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