2021/08/13 | 21:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

دعا وزير الكهرباء الاسبق، لؤي الخطيب، الحكومة إلى الغاء الدعم عن الكهرباء البالغ 12 مليار دولار سنويا.

وقال الخطيب في نداء اطلقه عبر حسابه على تويتر تحت عنوان "إلى كل من يهمه شأن الكهرباء في العراق":

١- لا يمكن حل أزمة الشبكة الوطنية فنياً إذا لم تُحَل اقتصادياً

٢- إلغاء الدعم الذي يكلف الدولة ١٢مليار دولار سنوياً يكمن في تعديل التعرفة بالسعر العالمي لكلفة الوقود والتجهيز

٣- خصخصة قطاعي الانتاج والتوزيع

٤- رفع التجاوزات بقوة القانون

٥- الكهرباء كبقية السلع يجب دفع مستحقاتها لمن يريد أن يتمتع بها وليست خدمة مجانية واجبة التجهيز، ولا تتحمل مزايدات سياسية

٦- عملية إصلاح قطاع الطاقة في العراق (الپترول والكهرباء) بحاجة إلى٥-١٠ سنوات من التطوير الفني والإصلاح الاقتصادي بقيادة مختصة دون تدخلات سياسية وتجهيل إعلامي

٧- الإعلامي والمحلل والسياسي الذي يتحدث في قطاع الطاقة خارج اختصاصه ويبث معلومات مغلوطة بهدف الطشة وتجهيل المجتمع لا يقل إرهاباً عن المتطرفين الذين يفجرون أنفسهم في الأسواق

٨- خلال ١٨سنة تناوب على قطاع الطاقة (النفط والكهرباء) ١٨ وزيراً بسبب المحاصصة.



هذه مهزلة ساهمت باللا إستقرار

٩-بعيداً عن نظريات المؤامرة، أزمة الطاقة في العراق محلية أكثر مما هي خارجية.



الذين يطالبون ببقاء الهيمنة الحكومية في تشغيله وتمويله بالموازنات هم أكثر المستفيدين مالياً وسياسياً لأن الاستثمارات خالية من الكومشنات

١٠-دور الحكومة تنظيمي وراسم سياسات وجابي ضرائب للخزينة وليس تشغيلي

ختاماً: ابتعدوا عن المُسَلّمات الجاهلة وإطلاق الأحكام المسبقة وأمريكا وإيران وابحثوا عن المستفيد من بقاء الطاقة تحت الهيمنة الحكومية تمويلاً وتشغيلاً! وتوضيحاً للذين يطالبون بتجهيز ٢٤ساعة قبل دفع كلفة الكهرباء أقول: لايوجد هكذا سياق في العالم بل عليك بدفع مستحقات ما يصلك من تجهيز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء الأسبق يدعو إلى الغاء الدعم عن الكهرباء البالغ 12 مليار دولار سنويا) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الكهرباء الأسبق يدعو إلى الغاء الدعم عن الكهرباء البالغ 12 مليار دولار سنويا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).