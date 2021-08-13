الصحة: مليون جرعة من لقاح كورونا ستصل يومي السبت والاحد

2021/08/13 | 21:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد المتحدّث باسم وزارة الصحة العراقي، سيف البدر، وصول وجبة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى العراق أمس، مضيفاً أن هناك مليون جرعة إضافية ستصل إلى البلاد خلال اليومين القادمين.

وقال المتحدّث باسم وزارة الصحة، إن "وجبة كبيرة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تبلغ نصف مليون جرعة وصلت إلى العراق يوم أمس، وستصل مليون جرعة أخرى خلال يومي غد السبت وبعده الأحد، لافتاً إلى أن حصة المحافظات من اللقاحات تحدّد حسب الكثافات السكانية، وكذلك بالنسبة لحصة إقليم كوردستان.

وأشار البدر إلى أن "كل اللقاحات على اختلاف منشأها آمنة وفعالة ضد كورونا"، نافياً "كل الشائعات الكاذبة التي تنشر في صفحات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أشخاص غير مؤهلين ضد تلقي اللقاحات"، آملاً بـ "إقبال أكبر على تلقي اللقاح".

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