إيرانيون يحتجون عبر الشبكات الاجتماعية على تعامل الحكومة مع أكثر موجة دموية لكورونا

2021/08/13 | 21:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجأ الإيرانيون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاج على طريقة استجابة الحكومة لانتشار فيروس كورونا، حيث تواجه البلاد أكثر موجة دموية من الوباء حتى الآن.

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