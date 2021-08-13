الصناعة تعلن اتخاذ عدة إجراءات لتشجيع القطاع الخاص

2021/08/13 | 21:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، اتخاذ إجراءات عديدة لتشجيع القطاع الخاص، مبينة أنها قدمت تسهيلات للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن “العمل جار للارتقاء بمشاريع القطاع الخاص سواء من حيث تقديم التسهيلات والإجراءات الى أصحاب المشاريع الصناعية، أو مفاتحة الدوائر الأخرى …

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