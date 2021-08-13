2021/08/13 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن تطبيق الفيديوهات الصيني الشهير "تيك توك" عن فرضه قيودا على مستخدميه من المراهقين لحمايتهم، والذين يعتبرون من أكثر زائريه.

وقال "تيك توك" في بيان له إنه يعمل على تقليل مشاهدات مقاطع الفيديو الخاصة بالمراهقين، من خلال تطبيقه القيود على المستخدمين الأصغر سنا.

وأضاف أنه سيتم وضع المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما على "الوضع الخاص" بصورة تلقائية، كما أنه سيتعين عليهم تحديد الأشخاص الذين سيكونون قادرين على مشاهدة مقطع فيديو عند نشره للمرة الأولى.

وتابع التطيق أن مستخدميه من المراهقين لن يتمكنوا من الوصول إلى ميزات رائجة للغاية، هي "Duet" التي تسمح لصناع المحتوى وضع مقطعي فيديو جنبا إلى جنب، وأداة "Stitch" التي تتيح أخذ عينات من الفيديو تصل مدتها إلى 5 ثوان من مستخدم آخر في المقاطع المصورة الخاصة بهم.

وستشمل القيود المراهقين الأكبر سنا، إذ سيوقف "تيك توك" تشغيل الرسائل المباشرة افتراضيا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما ويسجلون في التطبيق لأول مرة، بينما سيطلب من المستخدمين الحاليين مراجعة إعداداتهم إذا لم يكونوا قد جربوا الرسائل المباشرة من قبل.

كذلك سيتم إيقاف تشغيل الإشعارات للمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما بدءا من الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي، بينما سيتلقى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما تنبيهاتهم حتى الساعة 10 مساء، وتلك الخطوة ستساعد المراهقين نظريا على الاسترخاء، وتثبيط التنمر في وقت متأخر من الليل.

وشدد "تيك توك" على أنه "لا يوجد حدود" بالنسبة لجهوده للحفاظ على الخصوصية والأمان، كما أنه سيفرض المزيد من الإجراءات خلال الأشهر المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تيك توك" يفرض قيودا على المراهقين ويحرمهم من ميزات مهمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تيك توك" يفرض قيودا على المراهقين ويحرمهم من ميزات مهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).