الاوساط الثقافية في البصرة تنعى امينة المكتبة المركزية السابقة التي استطاعت انقاذ 30 الف كتاب ومخطوطة من السرقة خلال احداث 2003

2021/08/13 | 21:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / نعت الاوساط الثقافية في البصرة " امينة المكتبة المركزية السابقة عالية محمد باقر التي توفيت اليوم ، اثر مضاعفات فايروس كورونا .التي استطاعت انقاذ 30 الف كتاب ومخطوطة من السرقة خلال احداث عام 2003 التي تعرض لها العراق .وكانت الراحلة عالية شغلت منصب أمينة مكتبة البصرة، وقُبيل أجتياح القوات البريطانية في عام 2003، كانت تخشى من تعرض محتويات المكتبة من كتب ومخطوطات لا تقدر بثمن للدمار والتخريب نتيجة للحرب وتبعاتها، فطلبت من محافظ البصرة وقتها بالسماح لها بنقل محتويات المكتبة إلى مكان أكثر أمانا، لكن قوبل طلبها بالرفض دون أي سبب.ولم تكترث عالية لرفض المحافظ، فبدأت بنقل الكتب ليلاً، وعند اجتياح القوات البريطانية للبصرة، واصلت عالية جهودها في نقل الكتب وساعدها في ذلك مجموعة من أهل الحي، وقاموا بنقل المحتويات إلى مطعم مجاور اسمه مطعم حمدان وسط البصرة .وكانت إحدى الصحفيات الأمريكيات نقلت قصتها وهي تنقل الكتب من المكتبة المركزية الى بيتها للحفاظ عليها من السرقة والدمار أثناء الفوضى والسرقة التي تعرضت لها مؤسسات الدولة خلال عام 2003./انتهى

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