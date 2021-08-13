مصرع وإصابة /15/شخصا بحادث سير جنوب الحلة

2021/08/13 | 21:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب أحد عشر اخرين باصطدام عجلتين في ناحية الكفل جنوب الحلة مساء اليوم الجمعة.وقال مصدر في شرطة بابل" أن أربعة أشخاص توفوا وأصيب أحد عشر اخرين بعضهم حالته خطرة عندما اصطدمت عجلتان أحدهما كانت تسير باتجاه مخالف للسير على طريق الحلة نجف بالقرب من ناحية الكفل جنوب الحلة.واضاف أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى الحلة الجراحي للعلاج وأن تحقيقا فتح بالحادث"./انتهى

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