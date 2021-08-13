محافظ نينوى يعلن إطلاق أموال التعويضات للسكان المتضررين

2021/08/13 | 21:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، الجمعة، إطلاق أموال التعويضات للسكان المتضررين بـ”إشراف” رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.وقال الجبوري في بيان، إن “مبلغ التعويضات الاجمالي الذي اشرف على متابعته رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع وزارة المالية تم إطلاقه”.وأضاف، أن حجم المبلغ هو “(283 477 540 106 مليار دينار)”.وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي […]

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