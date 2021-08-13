الإدارة الأميركية الوطنية لبحوث المحيطات: تموز كان الأعلى حرارة على الإطلاق

2021/08/13 | 21:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت الإدارة الوطنية الأمريكية لبحوث المحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، أن درجة حرارة الأرض في يوليو 2021 كانت الأعلى على الإطلاق منذ عام 1880.

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وكتب موقع المنظمة: "من الناحية المناخية، شهر يوليو كان أكثر شهور السنة دفئا..



ويعتبر يوليو 2021، الأكثر سخونة على الإطلاق منذ 1880".

وأضافت، "ورد أن درجات الحرارة كانت أعلى بكثير من المتوسط على مدار الشهر في أجزاء من أمريكا الشمالية وأوروبا وشمال وجنوب أمريكا الجنوبية وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وأجزاء من غرب وشمال المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والهندي".

وأشارت إلى أن "متوسط درجات حرارة اليابسة والمحيطات كان في يوليو 2021 أعلى بحوالي درجة واحدة من متوسط الحرارة المسجل طيلة القرن الماضي".

- "نوفوستي"

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