محافظة نينوى تعلن إطلاق مبالغ تعويضات هذه الشريحة

2021/08/13 | 21:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، الجمعة، اطلاق مبالغ تعويضات المتضررين.

وذكر المكتب الإعلامي للجبوري، في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (13 آب 2021)، أن "محافظ نينوى نجم الجبوري أعلن اطلاق مبلغ التعويضات الاجمالي الذي اشرف على متابعته رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع وزارة المالية".

وأضاف، أن "مبلغ التعويضات ( 106540477283 ) مليار دينار)".

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