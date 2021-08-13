2021/08/13 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي لبنان : 1 .



مضى عام على انفجار المرفأ ولم تزل الطائفية السياسية وعصابات النهب والفساد تعبث بلبنان دون رحمة في ظل غياب فاعلية ونزاهة القضاء اللبناني من جهة ومقاومة الطبقة اللصوصية الطائفية لما تبقى من دور فاعل ونزيه في القضاء اللبناني ولاسيما فيما يتعلق بجهود المحقق العدلي الحالي طارق بيطار لرفع الحصانة عن المسؤلين اللبنانيين المُتورطين في خلفية الانفجار الاجرامي المُدمر لمرفأ بيروت والاحياء ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملاحظات حول لبنان وفلسطين والمنطقة العربية ....!!!! - زياد عبد الفتاح الاسدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملاحظات حول لبنان وفلسطين والمنطقة العربية ....!!!! - زياد عبد الفتاح الاسدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).