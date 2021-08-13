دولة مجاورة المناعة المجتمعية فيها بتطعيم 66.7 % من السكان

2021/08/13 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت صحيفة “المجلس” الكويتية بأن 66.7% من سكان الكويت تلقوا لقاح كورونا وأن البلاد بذلك تكون قد حققت المناعة المجتمعية.

وحسب الصحيفة، أصبحت الكويت أول دولة خليجية تحقق المناعة المجتمعية بتسجيلها هذه النسبة من المطعمين في البلاد.

كما أشارت الصحيفة إلى أن كل التطعيمات تمت بلقاحي “فايزر” و”أكسفورد”.

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