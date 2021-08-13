2021/08/13 | 21:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني مع سقوط كابل بيد طالبان، تشهد السفارات العالمية والمقرات الدولية في العاصمة الأفغانية، حالة استنفار غير مسبوقة.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الجمعة، إن المنظمة تقيم الوضع الأمني في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طوارئ دبلوماسية..



سفارات ودول تخلي مقراتها قبل سقوط كابل المركز الخبري الوطني.

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