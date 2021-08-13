"الصناعة" العراقية: إجراءات عديدة لتشجيع القطاع الخاص

2021/08/13 | 22:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، اليوم الجمعة، اتخاذ إجراءات عديدة لتشجيع القطاع الخاص، مبينة أنها قدمت تسهيلات للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن العمل جار للارتقاء …

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