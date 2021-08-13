الدفاع الأمريكية ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان

2021/08/13 | 22:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات ستكون مهمتها توفير الأمن للدبلوماسيين الأمريكيين خلال عمليات الإجلاء.

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