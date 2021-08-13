السفارة الأمريكية في كابول تصدر تعليمات لموظفيها بتدمير

2021/08/13 | 22:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السفارة الأمريكية في كابول تعليمات إلى الموظفين بتدمير المواد الحساسة بالإضافة إلى العناصر "التي يمكن إساءة استخدامها في جهود الدعاية"، وفقًا لإشعار الإدارة الذي تم إرساله الجمعة وشاهدته شبكة CNN، ووصفه مصدر آخر على إطلاع بالأمر.

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