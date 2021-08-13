طائرات الجيش تشارك في عمليات إطفاء حرائق الغابات في تونس

2021/08/13 | 22:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت طائرات الجيش التونسي، الجمعة، المشاركة في عمليات إطفاء حرائق الغابات في تونس، وفق ما نقلت مراسلة الحرة.

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