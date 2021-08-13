محافظ نينوى يعلن إطلاق مبالغ تعويضات المتضررين

2021/08/13 | 22:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم الجمعة، اطلاق مبالغ تعويضات المتضررين.وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “محافظ نينوى نجم الجبوري اعلن اطلاق مبلغ التعويضات الاجمالي الذي اشرف على متابعته رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع وزارة المالية”.وأضاف، أن “مبلغ التعويضات ( 106540477283 ) مليار دينار)”.

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