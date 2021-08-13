الكويت تعلن تحقيق المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا

2021/08/13 | 22:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أفادت صحيفة “المجلس” الكويتية، اليوم الجمعة، بأن 66.7% من سكان الكويت تلقوا لقاح كورونا وأن البلاد بذلك تكون قد حققت المناعة المجتمعية.وحسب الصحيفة، أصبحت الكويت أول دولة خليجية تحقق المناعة المجتمعية بتسجيلها هذه النسبة من المطعمين في البلاد.كما أشارت الصحيفة إلى أن كل التطعيمات تمت بلقاحي “فايزر” و”أكسفورد”.

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