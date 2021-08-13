الخارجية البرلمانية توجه رسالة الى الحكومة بخصوص

2021/08/13 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجهت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الجمعة، رسالة الى الحكومة العراقية، بشأن "قمة بغداد"، التي من المؤمل عقدها في العاصمة العراقية نهاية الشهر الجاري، بمشاركة عدد من قادة دول المنطقة والعالم.

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي، لـ(بغداد اليوم) ان "الحكومة العراقية مطالبة بتوضيح أجندات وأهداف قمة بغداد المؤمل انعقادها نهاية الشهر الجاري ، كما على الحكومة اشراك مجلس النواب العراقي بعقد مثل هكذا مؤتمرات دولية"، مؤكدا ان "اللجنة لم يكن لديها أي علم بهذا المؤتمر أو الملتقى إلا من خلال وسائل الاعلام".

وأبدى الموسوي "دعمه لكل الخطوات التي تساعد وتسهم في انفتاح العراق مع كافة الدول، كما ان العلاقات المشتركة مع كافة الدول يجب إن تكون وفق أحترام وسيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وتقديم مصالحه فوق كل المصالح الاخرى ".

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