2021/08/13 | 22:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، تدمير مضافة لعصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “أبطال طيران الجيش تمكنوا من تدمير مضافة لعصابات داعش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طيران الجيش يدمر مضافة لداعش في نينوى المركز الخبري الوطني.

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