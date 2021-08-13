ديالى تستنجد الحكومة بالتدخل بسبب تجاوزات الاحزاب في المحافظة

2021/08/13 | 22:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي، الجمعة، الحكومة بالتدخل الفوري وارسال قوة من بغداد لإزالة التجاوزات في ديالى.

وقال الحيالي في تصريح خاص لـ NRT عربية، (13 اب 2021) ان "ديالى بحاجة الى قوة من بغداد لحسم ملف التجاوزات على املاك الدولة"، مبينا ان "التجاوزات تقف ورائها جهات متنفذة مدعومة من بعض السياسيين"، على حد تعبيره.

وكان قائممقام بعقوبة "عبد الله الحيالي" قد تعرض في الشهر الماضي الى محاولة اغتيال بعد اشرافه على عملية تجريف احدى التجاوزات في مدينة بعقوبة.

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