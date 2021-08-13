تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 31 شخصا

2021/08/13 | 22:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي شهدتها ثلاث ولايات شمالي البلاد إلى 31 شخصا.

وذكرت أن السيول أودت بحياة 29 شخصا في ولاية قسطمونو، واثنين في ولاية سينوب، فيما يستمر البحث عن مفقود في ولاية بارطن.

وقالت إن جميع المؤسسات المعنية تواصل عمليات الإجلاء والبحث والإنقاذ والاستجابة بدعم من الأفراد والمركبات، مشيرة إلى استمرار علاج 10 مواطنين في المستشفيات.

وتعرضت مناطق غربي البحر الأسود (شمالي تركيا) لأمطار غزيرة تسببت بحدوث فيضانات في ولايات بارطن وقسطمونو وسينوب.

وفي وقت سابق أعلنت “آفاد” إجلاء 323 شخصا في بارطن، و925 آخرين في قسطمونو، و472 في سينوب، والجمعة أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الأماكن المتضررة من السيول في الولايات الثلاث “مناطق منكوبة”.

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